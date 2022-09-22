"قصور ثقافة الأقصر" تناقش تنمية مهارات الإبداع لدى الطفل والشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على مدار الــ24 ساعة الماضية، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "تنمية مهارات الإبداع لدى الطفل والشباب" وأوضحت لبنى عبده عبد الحاكم مسئولة القصر، الاهتمام بالطفل وتربيته السليمة واكتشاف الإبداع فى الطفل منذ الصغر سواء إبداع رياضى أو فنى أو فى الشعر أو الرياضيات، وغيرها من الهوايات التى تظهر فى شخصية الطفل ومصاحبة الطفل ومعرفة هواياته وأصدقائه ومشاركة المدرسين للطفل.

وتم خلال المحاضرة بقصر ثقافة بهاء طاهر، شرح تفاصيل وسبل تنمية المهارات لدى الطفل ورعاية والديه له وغرس القيم الإيجابية فى شخصية الطفل حتى مرحلة الشباب والمراهقة، ومراعاة النظام الغذائى والصحى لديهم والنوم مبكرًا، والتقليل من استخدام الهواتف المحمولة والحد منها، وتشجيع المواهب المبدعة والمهارات فى مرحلة الشباب وتحفيظ القرآن الكريم منذ الصغر، والرجوع إلى الكتاتيب لاكتساب مهارات لغوية متعددة.

وأقام قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة إدارته فاطمة ماهر، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكى بعنوان "توماس اديسون" ألقتها هيام أحمد، وكذلك أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان"عبد الله النديم" ألقاها المدثر الصادق لبيب مسئول المكتبة، وتحدث عن مولده ونشأته وتعليمه ومؤلفاته، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية ورشة حكى بعنوان"بر الوالدين" ألقاها حمادى أحمد عبد العال، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكى قصة "سذاجة الراعي" للمؤلف شوقى على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب.

ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "حضارة ما بين النهرين" وتحدث محمد محمد الصادق عن الحضارة السومرية والبابلية وحضارة ما بين النهرين وتنوعها، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة فنون رسم بالأشكال الهندسية نفذتها نهلة حسن، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم بعنوان"رسم حر" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائى الفنون التشكيلية بالقصر، وكذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسومات فنية بعنوان" أهلا بالمدرسة والأدوات المدرسية" نفذها أحمد أمين عبد الرحمن وأشرف عبدالسلام.



قصور ثقافة الأقصر تناقش تنمية مهارات الإبداع لدى الطفل والشباب



محاضرات حول تنمية مهارات الإبداع لدى الطفل والشباب وبر الوالدين