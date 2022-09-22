قافلة رياضية من مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لقرية العكور ضمن حياة كريمة

شمال سيناء - محمد حسين

سيرت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، قافلة رياضية لقرية العكور بمركز الشيخ زويد .

وأعلن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان، أنه تم تنفيذ قوافل رياضية بمشاركة مديرية الصحة ممثلة في القوافل الطبية وبمشاركة جهاز شئون البيئة والأوقاف والأزهر الشريف والتربية والتعليم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنه تم البدء بالمناطق التي تحتاج إلى الدعم .

وأضاف أن مبادرة «القافلة الرياضية» من البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة انطلاقاً من دورها المجتمعي والاهتمام بالنشء والشباب لمحاربتها عوامل الهدم من أضرار التدخين والإدمان واستغلال أوقات الفراغ والاستفادة من طاقتهم نحو العمل التطوعي الهادف في خدمة المجتمع.

وأوضح أنه تم توجيه القافلة لقرية العكور التابعة لإدارة شباب الشيخ زويد و تستهدف الوصول للقري الأكثر احتياجا تنفيذاً لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، وتم تنفيذ ألعاب ترويحية لجميع الطلائع والشباب مثل شد الحبل وكرة القدم وكرة الطائرة و الجري عكس الإشارة من خلال البرنامج "القوافل الرياضية ".