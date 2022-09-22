فصل التيار الكهربائى الأسبوع المقبل عن بعض مناطق وأحياء مدينة بنى سويف للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام لمدة ساعتين، خلال الأسبوع المقبل "السبت والأربعاء والخميس 24 و28 و29 سبتمبر الجارى" ، لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.

ووفقاً لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار السبت المقبل عن المناطق التالية:" السنترال، الصالون الأخضر، الضرائب ، جزء من شارع الخضار من الرياضي مجلس المدينة ، منطقة السيدة حورية من أحمد عرابي ، مركز غسيل الكلى بمستشفى التأمين ، النيابة الإدارية ،معمل البرج ،الجيار ،جزء من مقبل بجوار الجمعية بميدان مولد النبي، التأمين الصحي كنيسة المطرانية ، جزء من شارع إسلام مرفق الإسعاف مستشفى الزهراء ، الشرطة العسكرية خلف محطة الشرطة العسكرية".

وأيضاً مناطق مساكن ضباط الشرطة بداية ترعة البوصة من الجيار، جزء من حى بني سويف الجديدة، شارع السنباطي وشارع حمد،مصنع الحلاوة بشارع الدهشورى ، منطقة شارع الدهشورى، جزء من ميدان حارث ،شارع الجبالي من ميدان حارث ـشارع عظيم الدولة من حي الغمراوي بداية من شارع البركة من ميدان حارث ، بنك مصر الإسلامي ، جزء من منطقة ميدان مولد النبي منطقة المنتزة من شارع إسلام بالجزيرة من المصلية حتي الشرقاوي ، منطقة مقبل بجوار الجمعية من مقبل الجديد وكنيسة الأروام.

فيما تقرر فصل التيار الكهربائي يوم الأربعاء عن : شارع العجمي من شارع عبد السلام عارف ، ويوم الخميس عن حي بني سويف الجديدة وبني عطية ، وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 9 صباحاً على مدار الأيام الثلاثة المذكورة.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، ويناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.