علامات الإصابة بالتهاب المرارة.. منها قلة الشهية

كتبت نهير عبد النبى

التهاب المرارة يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، ويحدث عادةً بسبب انحشار حصوة عند فتحة المرارة، و يمكن أن تشمل الأعراض الحمى والألم والغثيان، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstodayفبدون علاج يمكن أن يؤدي التهاب المرارة إلى انثقاب المرارة وموت الأنسجة والغرغرينا والالتهابات البكتيرية الثانوية وتليف وانكماش المرارة.

يعتبر السبب الرئيسي لالتهاب المرارة هو حصى حصوات المرارة أو الحمأة الصفراوية عند فتحة المرارة، وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي :

-إصابة في البطن من الحروق أو الإنتان أو الصدمات أو الجراحة

-نقص المناعة

-الصيام المطول

-التهاب الأوعية الدموية

وتشمل علامات وأعراض التهاب المرارة ألم الربع العلوي الأيمن والحمى وارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء و يحدث الألم بشكل عام حول المرارة ، في الربع العلوي الأيمن من البطن.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

-انتفاخ البطن

-ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

-شهية قليلة أو معدومة

-غثيان

-التقيؤ

-التعرق

-قد تظهر حمى وقشعريرة طفيفة مع التهاب المرارة الحاد.

بعد تناول وجبة ، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، ستزداد الأعراض سوءا قد يكشف فحص الدم عن ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء.

يسأل الطبيب عادة ما إذا كان لدى الشخص تاريخ من الإصابة بالتهاب المرارة لأنه غالبًا ما يتكرر سيحددون أيضًا مدى ضعف المرارة عن طريق إجراء الفحص البدني.

قد تزيد عوامل الخطر المختلفة من خطر الإصابة بالتهاب المرارة الحاد وتشمل

-داء السكري

-تاريخ مرض خطير أو صدمة جسدية

-الصيام المطول

-صدمة

-نقص المناعة

-التهاب الأوعية الدموية

-فقدان الوزن السريع

-بدانة

-كبار السن

-حمل