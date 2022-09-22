عادات تبدو غير مضرة تتعارض مع صحتك العقلية.. منها هاتفك المحمول

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من الأنشطة خلال يومك قد تبدو غير مؤذية لصحتك، ولكن عندما ننظر إليها بتركيز فإنها تكون كارثية على صحتنا الجسدية والعقلية.

من الجيد وفقا لموقع " healthsite"، إلقاء نظرة على العادات التي تؤثر سلبًا على صحتنا العقلية

تعليق الهاتف على وجهك



يمكن أن تؤثر العادة غير المؤذية المتمثلة في تمرير هاتفك قبل النوم على صحتك العقلية بشكل كبير، يمكن للهواتف الذكية أن تؤخر نوم حركة العين السريعة وتبقيك مستيقظًا لساعات تتجاوز وقت نومك المعتاد، فحص الهاتف في هذا الوقت يمكن أن يحفز عقلك، حيث يحاكي الضوء الاصطناعي من الهاتف ضوء النهار وسيؤدي إلى تعطيل ساعة الجسم. أظهرت دراسة أن استخدام الهاتف في وقت قريب من النوم هو نشاط غير منظم بدون نقاط بداية ونهاية.

عدم الانخراط في أنشطة ممتعة



مع ساعات العمل الصعبة ونمط الحياة الخامل، نسي العالم الاستمتاع. يمكن أن يؤدي انخفاض الاهتمام بالأنشطة التي استمتعت بها ذات مرة وانخفاض القدرة على الشعور بالمتعة إلى دفع صحتك العقلية إلى الحافة.

أظهر الباحثون أن أخذ وقت الفراغ باعتباره مضيعة للإنتاجية يؤدي إلى ضعف الصحة العقلية، الارتباط بين وقت الفراغ وضياع الوقت سوف يسلبنا في النهاية السعادة والفرح.

لا تشرب ما يكفي من الماء



نظرًا لأن أنسجة المخ تحتوي على 73 % من الماء ، فلا شك في أن هذا المشروب الواقي للحياة هو عنصر غذائي أساسي لصحتك العقلية، العطش غريزة بدائية للجسم. إذا كنت لا تتناول كمية كافية من الماء في يوم واحد ، فمن المحتمل أنك تبقي جسمك في حالة بقاء، الجسد في وضع البقاء دائمًا في حالة قتال ، لا يقتصر الأمر على إبطاء قدراتك المعرفية فحسب، بل أنت أيضًا أكثر عرضة لنوبات القلق والذعر .