طالب بالأزهر يحصد المركز الأول بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن

كتب لؤى على

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، و الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، بالتهنئة لأسرة كلية القرآن الكريم بطنطا برئاسة الدكتور عبد الفتاح محمد خضر، عميد الكلية، بمناسبة حصول طالب الكلية الشيخ بلال السيد محمد محمد السنهوري، الطالب بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، على المركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير «رواية ودراية».

ودعت الجامعة أن يديم الله على أبناء الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نعمة التوفيق والسداد، وأن يكونوا سببًا في رفعة راية الوطن الحبيب عالية خفاقة في جميع المجالات الشرعية والعربية والعلمية.