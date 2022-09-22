ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة أطباء لعلاج المرضى بالطب البديل

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (3 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة ) لقيامهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحالهم صفة أطباء وقدرتهم على علاج بعض الأمراض- على خلاف الحقيقة- بطرق الطب البديل، وقيامهم بإستغلال موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" للإعلان عن ذلك النشاط غير المشروع وتمكنوا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من ضحاياهم.

وضبط بحوزتهم (العديد من الأدوات الطبية – أجهزة حاسب آلى – هواتف محمولة) وبفحص الأجهزة والهواتف المحمولة المضبوطة فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء المتهمين على شبكة "الإنترنت" ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.