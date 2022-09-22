ضبط راكبة حاولت خداع رجال الجمارك وتهريب كمية كبيرة من الأدوية باهظة الثمن

كتب أحمد مصطفى

نجح رجال جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام في إحباط محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من الادوية غالية الثمن، كما تم ضبط راكب أجنبي بحوزته مخدرات.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول، استوقف احمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات تصطحب معها حقيبة واحدة أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وتلاحظ ل توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 قصر فترات سفر الراكبة وتكرارها في فترات متتالية، وبسؤالها عما اذا كان لديها حقائب اخري تلعثمت قائله انها ستغادر الي الاقصر وبطلب الاطلاع علي البوردينجوعدد الحقائب تعللت بانه فقد منها وقالت انها ستغادر الي أسيوط، وبعرض الامر علي احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة بالانابة قام بتكليف لجنه من مكونه من فادي نبيل واحمد مجاهد مأمورا الجمرك وإسلام ربيع من امن الجمرك تحت اشراف توني فكري للبحث عند سير الحقائب عن اي حقائب اخري تخص الراكبة، وبالفعل تم العثور على حقيبتين كبيرتين عليهما اسم الراكبة قام احمد علي السيد مدير الإدارة بتكليف اللجنة المذكورة بتفتيش حقائب الراكبة في وجود مأمور امن الجمرك، مما اسفر عن ضبط 715وحدة عبارة عن امبولات وشرائط وزجاجات وعبوات دوائية غالية الثمن تقدر مبدئيا بعدةملايين من الجنيهات.

الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة حيث تم ضبطراكب أجنبي بحوزته 9 عبوات زجاجية وورقية بهم مواد مخدرة، تم الضبط اثناء انهاءالإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل وقام بالتفتيش عماد سيد حسين مأمور الجمرك وعمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بالتنسيق مع الرائد احمد سمير محمد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 202 لسنة2022 ضد الراكبة الأولى

وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 201 لسنة 2022 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرضعلي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبالثاني للنيابة المختصة