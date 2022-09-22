ضبط دقيق وأرز وسكر مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، عدة حملات تموينية موسعة بمختلف الإدارات التموينية بجميع أنحاء محافظة الغربية، أسفرت الحملات عن ضبط 3.450 طن دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء.

كما تم ضبط 1.450 طن سكر تموينى مجمع قبل بيعه فى السوق السوداء، كما تم ضبط 215 كجم حلاوة نواشف بدون تاريخ صلاحية أو بيانات تدل على إنتاجها ومصدره وضبط آلات التصنيع بمصنع حلاوة غير مرخص والتحفظ على المضبوطات والمواد التى تدخل فى التصنيع والتحفظ على جميع كميات الأرز والتى تقدر بـ1.5 طن داخل 15 ماركت لبيعها بأزيد من السعر الرسمى.

وتمكنت الحملات من ضبط 1400 عبوة رقائق بطاطس منتهية الصلاحية، وضبط 500 كجم شحم منتهى الصلاحية بمحطة وقود، وضبط 2.500 طن مخللات بدون بيانات ومشتبه فى صلاحيته وتم ضبط 3000 علبة عسل ومربى مجهولا المصدر.