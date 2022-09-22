اليوم السابع
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صندوق لدعم تأثر الزراعة الأفريقية بـ550 مليون دولار.. قبل قمة المناخ بشرم الشيخ

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:12 م
صندوق لدعم تأثر الزراعة الأفريقية بـ550 مليون دولار.. قبل قمة المناخ بشرم الشيخ الزراعة فى افريقيا الاكثر تأثرا بالمناخ
كتبت منال العيسوى

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أعلنت توصيات القمة السنوية لمنتدى التحالف من أجل ثورة خضراء فى أفريقيا (Agra)، الذى عقد فى كيجالى بدولة رواندا، خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر 2022، مبادرة لدعم الزراعة الأفريقية، وإنشاء صندوق لتعزيز الزراعة الخضراء والمقاومة للمناخ فى أفريقيا، بقيمة تقدربـ550 مليون دولار.
 
وأكد منتدى الثورة الخضراء الأفريقية 2022، الذى عقد تحت شعار "النمو والتغذية والمكافأة الإجراءات الجريئة لنظم الغذاء المرنة" لقيادة أجندة الغذاء والزراعة فى القارة، أن إنشاء هذا الصندوق يأتى ضمن استراتيجية متكاملة 2023-2027 على مدار خمس سنوات، التى تستهدف نحو 11 مليون مزارع فى 15 دولة أفريقية، و26 مليونًا آخرين من خلال السياسات وقدرات الدولة والشراكات.
 
وتهدف استراتيجية (Agra) 2023 - 2027 دعم مواجهة الأزمات، منها فيروس Covid-19، وخاصة مع فرض القيود على السفر خلال العامين الماضيين، التى أدت لمنع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من إضافة قيمة إلى محاصيلهم والحصول على المدخلات الزراعية، وتلتها  الحرب بين روسيا وأوكرانيا، باعتبارهما البلدان المصدران للمدخلات الزراعية، وخاصة الأسمدة، وأن جزء كبير من أفريقيا  يواجهة موجة جفاف تزداد سوءا منذ ما يقرب من 4 سنوات، وإنه يعاني ملايين الأشخاص الآن من أزمة غذائية وخاصة في الصومال.
 
جدير بالذكر أنه شارك وفد من وزارة البيئة ووزارة الزراعة، فى منتدى الثورة الخضراء الأفريقية، تحت عنوان "التحول فى أفريقيا بهدف خلق أنظمة غذائية مستدامة"، فى العديد من الحلقات النقاشية، لبحث كيفية زيادة المرونة والتكيف فى قطاع الزراعة بأفريقيا عن طريق التحول الرقمى، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، وأكد على ضرورة قيام الحكومات الافريقية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، بما يخدم ويتناسب مع صغار المزارعين بأفريقيا، من خلال وضع سياسات حكومية لتيسير تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتحمل مخاطر التغيرات المناخية مع المزارعين وإمكانية التطوير بالوسائل التكنولوجية الحديثة فى الزراعة.

 


البيئة

الزراعة

القارة الافريقية

الجفاف



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