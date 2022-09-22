روسيا.. الحكومة تكفل للمستدعين للخدمة العسكرية وظائفهم

كتب محمد جمال

أصدرت الحكومة الروسية قرارا يكفل للمواطنين ممن يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية في البلاد وظائفهم، وحقهم في العودة إلى شغلها بعد تسريحهم، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وجاء فى قرار الحكومة أن "المواطنين الذين سيتم استدعاؤهم للتعبئة سيتمكنون من الاحتفاظ بسريان عقود عملهم والعودة إلى وظائفهم لشغلها على نفس الحقوق بعد تسريحهم".

وأضافت أنه تم إدخال التعديلات اللازمة على تشريعات العمل، ووقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على القرار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الأربعاء 21 سبتمبر التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.

وأكد أن الاستدعاء لن يشمل سوى من سبق لهم وأدوا الخدمة العسكرية، وتضفى عليهم صفة الاحتياط، وأصحاب اختصاصات محددة بحاجة إليها الجيش الروسي، على ألا يشمل الاستدعاء الطلاب، والمشمولين بقائمة طويلة من الإعفاءات.

ولفت إلى قدرة الجيش الروسي على حشد 25 مليون فرد، إن أعلنت التعبئة العامة في البلاد.