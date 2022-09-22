اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا.. الحكومة تكفل للمستدعين للخدمة العسكرية وظائفهم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:07 م
روسيا.. الحكومة تكفل للمستدعين للخدمة العسكرية وظائفهم الجيش الروسى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الحكومة الروسية قرارا يكفل للمواطنين ممن يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية في إطار التعبئة الجزئية في البلاد وظائفهم، وحقهم في العودة إلى شغلها بعد تسريحهم، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وجاء فى قرار الحكومة أن "المواطنين الذين سيتم استدعاؤهم للتعبئة سيتمكنون من الاحتفاظ بسريان عقود عملهم والعودة إلى وظائفهم لشغلها على نفس الحقوق بعد تسريحهم".

وأضافت أنه تم إدخال التعديلات اللازمة على تشريعات العمل، ووقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على القرار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الأربعاء 21 سبتمبر التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.

وأكد أن الاستدعاء لن يشمل سوى من سبق لهم وأدوا الخدمة العسكرية، وتضفى عليهم صفة الاحتياط، وأصحاب اختصاصات محددة بحاجة إليها الجيش الروسي، على ألا يشمل الاستدعاء الطلاب، والمشمولين بقائمة طويلة من الإعفاءات.

ولفت إلى قدرة الجيش الروسي على حشد 25 مليون فرد، إن أعلنت التعبئة العامة في البلاد.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة