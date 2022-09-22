رصف شوارع مثلث ماسبيرو استعدادا لتسليم الشقق للسكان

كتب سيد الخلفاوى

رصد اليوم السابع أعمال رصف الشوارع بمشروع مثلث ماسبيرو الواقع خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة، حيث تم الانتهاء من زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء وانهاء اعمال المرافق وكذلك تشطيب المداخل تمهيدا لتسليم الوحدات.

ويتسلم السكان الوحدات السكنية كاملة التشطيب بها النجف وكل شيء عدا الفرش، كما يوجد بكل وحدة نظام مكافحة الحريق متصل بكل الغرف بالشقة، بالإضافة إلى وجود 10 أسانسير بالبرج الواحد، بالإضافة إلى السلالم، ويوجد بكل برج دورين مخصصين جراج، بالإضافة إلى مساحات انتظار السيارات أمام الأبراج، وكذلك مسطحات خضراء.

وتم تنفيذ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو بالمشروع، منهم 2 برج، كل منهما مكون من 5 عمارات متصلة، وذلك ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل، كما تم تشطيب واجهات الأبراج وتقسيم مساحات اللاند سكيب وزراعة الأشجار.

ومشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.