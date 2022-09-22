رئيس جامعة بنها يشارك باحتفالية سفارة اليابان بعودة الطلاب المصريين للدراسة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على التعاون المشترك مع اليابان فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين الجامعات المصرية واليابانية واﻻستفادة من التكنولوجيا اليابانية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة فى احتفالية سفارة اليابان بعودة الطلاب المصريين للدراسة باليابان بحضور السيد أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والدكتور أيمن سمير منسق العلاقات اليابانية، ومدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة ورابطة خريجي الجامعات اليابانية.

وبحث رئيس جامعة بنها، والسفير الياباني خلال اللقاء سبل التعاون بين جامعة بنها وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، والجمعية اليابانية لتطوير العلوم، حيث تم مناقشة إمكانية دعم هيئة جايكا لإنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، بالإضافة إلى بحث ودعم سبل التعاون وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتنظيم يوم ثقافي ياباني بالجامعة، كما تم مناقشة إقامة مؤتمر علمي بجامعة بنها بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم.

فيما أشاد سفير اليابان بالتعاون البناء مع جامعة بنها، نظرا للتطور الذى تشهده منظومة التعليم العالى المصرية والجامعات المصرية وما حققته من مراكز متقدمة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية، معربا عن سعادته بعودة سفر الطلاب المصريين الحاصلين على منحة الحكومة اليابانية خلال شهر أكتوبر المقبل لبدء دراستهم باليابان ليكونوا جسرًا للتواصل بين البلدين في المستقبل.

جدير بالذكر أن جامعة بنها استقبلت السفير الياباني خلال شهر مايو الماضى بمقر الجامعة ببنها، حيث قام بزيارة قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب ومشاهدة بعض العروض الفنية والأنشطة الطلابية التفاعلية بالقسم.