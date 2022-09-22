حافظ على صحة الكلى بالوزن المثالى والإقلاع عن التدخين و7 نصائح أخرى

الكلى هي عضو حيوى فى الجسم وتشارك في أداء العديد من الوظائف الهامة ويعتبر الأشخاص الذين يتناولون أدوية طويلة الأمد أو يعانون من حالات مثل السكري وارتفاع ضغط الدم لديهم مخاطر الإصابة بأمراض الكلى، و لسوء الحظ ، فإن معظم المصابين بأمراض الكلى تظهر عليهم أعراض ملحوظة في وقت متأخر جدًا وبالتالي مما تؤثر على الصحة.

وحسب ما ذكره موقع medicinenetتؤدي الكلى وظائف مختلفة مثل:

-تنظيم التوازن السليم بين الملح والماء في الجسم

- التخلص من المواد السامة من الجسم

-الحفاظ على توازن الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور في الجسم

-تنظيم ضغط الدم الأمثل

-الحفاظ على صحة العظام عن طريق تنشيط فيتامين د

-الحفاظ على مستويات صحية من خلايا الدم الحمراء في الجسم

يمكن أن يتعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض الكلى. بسبب :

-ضغط دم مرتفع

-داء السكري

-تدخين السجائر

- السمنة

-أمراض القلب

-تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكلى

-الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية مثل العقاقير المضادة للالتهابات ومسكنات الألم

-أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والورم النخاعي المتعدد

-حصى الكلى

-التهابات المسالك البولية المزمنة (طويلة الأمد)

-كبار السن

من المهم رعاية الكلى وإجراء فحوصات منتظمة ، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الكلى.

قد تختلف مخاطر الإصابة بأمراض الكلى من شخص لآخر هناك عوامل معينة غير قابلة للتعديل مثل العمر والجينات أو التاريخ العائلي لأمراض الكلى التي قد تعرضك للخطر ومع ذلك ، يمكنك إدارة العوامل القابلة للتعديل مثل اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة لحماية نفسك من خطر الإصابة بأمراض الكلى.





فيما يلي تسع نصائح يمكنك من خلالها تحسين صحة الكلى:



-حافظ على رطوبتك: شرب الكثير من السوائل مهم للحفاظ على صحة كليتيك. يعتمد تناول السوائل الأمثل على عدة عوامل مثل النشاط البدني والمناخ والظروف الصحية ينصح بشرب حوالي لترين من السوائل يوميًا إذا كنت بصحة جيدة وفي حالة مناخية مريحة يمكنك استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة احتياجاتك الفردية من السوائل.

-حافظ على نشاطك: يحمي النشاط البدني المنتظم من أمراض الكلى وعوامل الخطر مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري .

-الحفاظ على وزن صحي: قد تعرضك زيادة الوزن أو السمنة لخطر الإصابة بأمراض الكلى.

-تناول طعامًا صحيًا: يمكن أن يساعدك تناول الفواكه والخضروات وتجنب الأطعمة المصنعة والدهنية في الحفاظ على صحة كليتيك. قلل إجمالي استهلاكك من الملح إلى 5-6 جرام يوميًا.

-تنظيم ضغط الدم لديك: قم بفحص ضغط الدم لديك. تناول الأدوية المناسبة واتبع أسلوب حياة صحي بالتشاور مع طبيبك.

-حافظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم: يتم تشخيص العديد من مرضى السكري في وقت متأخر. يجب عليك فحص نسبة السكر في الدم بانتظام بناءً على عامل الخطر لمرض السكري الذي قد يكون لديك، يمكن منع تلف الكلى الناتج عن مرض السكري عن طريق التحكم في نسبة السكر في الدم.

-الإقلاع عن التدخين : التدخين بأي شكل من الأشكال ، سواء كان نشطًا أو سلبيًا أو vaping ، ضار بالكليتين. يمكن أن يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الكلى .

-تجنب التناول المنتظم لأدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد لأدوية الألم مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية إلى تلف الكلى.

-قم بفحص وظائف الكلى إذا كنت في خطر: يجب على الأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والتاريخ العائلي لأمراض الكلى فحص أنفسهم بانتظام لاستبعاد تطور اضطرابات الكلى يعد فحص بروتين البول أو البيلة الألبومينية الدقيقة (تتبع البروتين في البول) ستة أشهر طريقة جيدة لتخطيط وظائف الكلى إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم يشير الاختبار الإيجابي إلى إصابة الكلى ، والتي لا تزال قابلة للعكس.