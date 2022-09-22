جهاز تنظيم مياه الشرب يتابع تشغيل محطة معالجة الصرف الصناعى بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

استقبلت، اليوم، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، لجنة من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وجهاز شئون البيئة، لمتابعة محطة معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بقويسنا .

وقال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إن أعضاء اللجنة يرافقهم المهندس حمد شبل رئيس قطاع التشغيل والصيانة والدكتور إسلام النعمانى رئيس قطاع المعامل ومراقبة الجودة قاموا بالمرور على مراحل المحطة المختلفة وتم الاطلاع على دفاتر التشغيل ونتائج العينات والسجلات البيئية وإجراءات التخلص من الحمأه وقد أشادت اللجنة بمستوى الأداء بالمحطة.

وأشار نجيب إلى أن الزيارة تأتى فى إطار قيام الجهاز التنظيمى بمراجعة حالة التشغيل لمحطات مياه الشرب والاطمئنان على جودة المياه المنتجة، وخطط تجميع والمعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وكذلك متابعة خطط أعمال السلامة والصحة المهنية بالمحطات والتأكيد على أهمية تنفيذها للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة لعملاء الشركة.