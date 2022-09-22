جامعة طنطا تنظم قافلة طبية شاملة بمركز كفر الزيات ضمن مبادرة حياة كريمة

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة فى قرية كفر ديما مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن قوافل الجامعة الطبية تستهدف دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى وصرف الدواء بالمجان للمرضى إلى جانب تقديم خدمات ارشادية وتثقيفية وتوعوية وتنظيم ورش عمل لدعم التمكين الاقتصادى لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيزاً لدور الجامعة في تنمية وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة ،فضلا عن مشاركة القوافل فى مبادرة 100 مليون شجرة.

وأشار الدكتور محمود سليم إلى أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعمل على تقديم كل أشكال الدعم الخدمى والمجتمع للقرى الأكثر احتياجا في شكل خدمات صحية وتوعوية وارشادية للارتقاء بمستوى المعيشة بها.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن قافلة اليوم شهدت مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، وأيضا مشاركة كلية الزراعة فى زراعة 50 شجرة مثمرة "زيتون" على طول الطريق فى إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالتعاون مع المحافظة ومجلس المدينة والوحدة المحلية.

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1554 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 81 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 212 في عيادة الاطفال، و 226 بالعظام، و 175 جلدية، 183باطنة، و 42 مسالك بولية و 44 جراحة، و 139 أنف وأذن، و 56 صدر، و 55 نفسية وعصبية، و 204 جراحة عيون، و 32 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 96 حالة بواقع 19 حالة مسالك بولية، و 6 عظام، و 6 صدر، و 9 أطفال، و 6 باطنة، و 11 جلدية، و 21 رمد، و 7 أنف وأذن، 8 مخ وأعصاب، و 3 قلب.

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 44 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.