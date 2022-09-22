جامعة حلوان تعقد جلسات تحضيرية قبل مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية"

كتب محمد صبحى - رشا مراد

عقدت اللجنة العليا لمؤتمر المناخ في جامعة حلوان اجتماع تحضيري جديد قبل إنعقاد مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية الذي يعقد خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2022 ويكون اليوم الاول بمجمع الفنون بمقر جامعة حلوان، واليوم الثانى والثالث بكلية السياحة والفنادق بكورنيش النيل (المنيل)، ويعقد المؤتمر قبل مؤتمر الأطراف “COP” والذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ- (COP27).

عقد الاجتماع برئاسة وحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وكذلك حضور الدكتورة سناء حجازي مقرر المؤتمر، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال خيرى استاذ مناهج واستراتيجيات العلوم الاقتصادية كلية التربية جامعة حلوان، الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين، الدكتورة عبير ابراهيم فتح الله عضو وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ، الدكتورة رويدا صادق مدير المجمع العلمي، والدكتور محمد سليمان بكلية العلوم، الدكتور سامح جمال بكلية السياحة والفنادق، الدكتورة منار فودة نائب مدير مكتب الوافدين.

وتضمن اللقاء مناقشة آخر استعدادات اللجان للتحضير للمؤتمر والتنسيق مع لجان عمل المؤتمر المختلفة، اجتماع لجان التغيرات المناخية لمناقشة الخطوات والاستعدادات لإقامة مؤتمر التغيرات المناخية بالجامعة، الذي يتضمن عددًا من المحاور والمراحل التي تشمل مرحلة الاستعداد، مرحلة تنفيذ فاعليات تتزامن مع بدء المؤتمر، مرحلة التنفيذ الفعلي للمؤتمر، مرحلة ما بعد المؤتمر.

ويعقد المؤتمرفى ضوء مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستضافة مصر لمؤتمر التغير ‏المناخى السابع والعشرون عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتفعيلا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل إتفاقية التنوع البيولوجى واتفاقية المناخ، حيث ينعقد مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية" للتعرف علي بعض ‏المستجدات الأكاديمية والبحثية نتيجة المتغيرات ‏المناخية المستجدة فى السنوات الأخيرة ‏والمتوقعة على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية من خلال دعوة المتخصصين من ‏ذوى الصلة لعرض المفاهيم والأساليب ‏وحزم البرامج وقواعد البيانات الرئيسية ‏المستحدثة طبقاً لأحدث الدراسات ‏البحثية.