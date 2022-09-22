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توزيع ملابس وأدوات مدرسية على الأطفال الأيتام بالرياض فى كفر الشيخ

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:57 م
توزيع ملابس وأدوات مدرسية على الأطفال الأيتام بالرياض فى كفر الشيخ توزيع الملابس على الأطفال
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ توزيع 100 كسوة لطفل يتيم "ملابس مدرسة، أدوات مدرسية، شنط، أحذية" من إحدى الجمعيات الخيرية بالرياض، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتور إسلام طـه، معاون المحافظ للاستثمار وشئون المجتمع، والدكتورة إيمان محمد عبدالحميد، مديرة إدارة شئون المجتمع بالمحافظة، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، نهلة الشبعان، سكرتيرة رئيس مجلس مدينة الرياض، وعبد الحميد الصادق، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالرياض، وأبو الفتوح ناجي، مسئول الجمعيات بالرياض.

 

وثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية، مقدماً الشكر للمتبرعين، الذين يساهمون في مساعدة الأيتام، موجهاً بتنظيم مثل هذه المعارض المجانية، وخاصة في بداية العام الدراسي، والمواسم المتعددة.

 

توزيع الملابس على الاطفال
توزيع الملابس على الاطفال
توفير الملابس للاطفال الايتام_1
توفير الملابس للاطفال الايتام_1

 

توفير الملابس للايتام
توفير الملابس للايتام

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ايتام

مديرية التضامن

معارض مجانية

أطفال

ملابس مدرسية



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