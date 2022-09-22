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تعليم الغربية تتابع 111 مدرسة لبيان جاهزيتها استعدادا للعام الدراسى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:31 م
تعليم الغربية تتابع 111 مدرسة لبيان جاهزيتها استعدادا للعام الدراسى مدارس الغربية
الغربية عادل ضرة

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تفقدت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تحت اشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 111 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لبيان جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم متابعة 10 مدارس بإدارة شرق طنطا، 10 مدرسة بإدارة غرب طنطا، 6 مدارس بإدارة شرق المحلة، 16 مدرسة بإدارة غرب المحلة، 11 مدرسة بإدارة سمنود، 11 مدرسة بإدارة زفتى، 8 مدارس بإدارة السنطة، 17 مدرسة بإدارة بسيون، 10 مدارس بإدارة قطور، 12 مدرسة بإدارة كفر الزيات، وذلك بناء على تقرير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية.
 
يذكر أن وكيل الوزارة كان قد عقد اجتماعا موسعاً بقيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية العشر لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، وتم التوجيه بمتابعة جميع المدارس من قبل إدارات المتابعة والمراحل والتوجيهات ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع الجهات المختصة.

محافظة الغربية

تعليم الغربية

مدارس الغربية

العام الدراسي الجديد



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