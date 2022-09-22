تعرف على أهم النصائح العامة قبل شراء سيارة مستعملة

كتبت : أماني سمير

يوجد لدي الكثير منا نوع من القلق وعدم الثقة عند الإقبال علي شراء سيارة مستعملة خوفا من النصب والسرقة .. لذا يقدم " اليوم السابع " مجموعة من النصائح والمعلومات التي يجب عليك أن تحرص على معرفتها حول السيارة المستعملة التي تقرر شرائها من خلال الأتي :

أولا : يجب معرفة عمر إستعمال هذه السيارة لأنه كلما كان عمر السيارة المستعملة أكبر فكن حذرا أكثر مع أداء المحرك والعجلات والاجزاء الاخرى ، كما يقول البعض بالعبث في ارقام عداد السيارة الخاص بالكيلو مترات وبالتالي تنخدع في السيارة ، اي كلما كان معدل عدد الكيلومترات المقطوعة يوميا أقل كلما كان الامر جيدا .

ثانيا : التأكد من اللون الأساسي للسيارة وارقام الشاسيه حتي لا يحدث اي من انواع النصب الشائعة

ثالثا : التأكد من نوع علبة السرعة هل هي أوتوماتيكية أم يدوية، إذا لم تكن من النوع الذي ترغبه فلا داع لبقية الأسئلة وابحث عن سيارة أخرى .

رابعا : يجب التأكد من حالة هيكل السيارة العام وملاحظة وجود الصدأ مثلا أو شقوق أو أثار الاصطدامات تعرضت السيارة إلى حادث ونصيحة يجب استبعاد السيارات التي تعرضت إلى حوادث .

خامسا : يجب التأكد من الفترة التي يستبدل بها زيت المحرك ومرشح الزيت، ومن كان يقوم بهذه الخدمة هل هو مركز الصيانه التابع للسيارة او خارج التوكيل خاصة ان بعض السيارات تقدم تاريخ السيارة علي الكمبيوتر من خلال سجلات خدمة كاملة .

سادسا : ضرورة معرفة البائع وهل هو المالك الأصلي للسيارة؟ وما هو السبب وراء بيع السيارة؟

واذا كان البيع بالتوكيل يجب تتبع التوكيلات السابقة ومعرفة تاريخ وتسلسل الملاك السابقين للسيارة والتأكد من دفعهم للمخالفات الخاصة بالسياوة حتي تاريخ الشراء .

سابعا : معرفة مدي توافر قطع الغيار والخدمات لهذه السيارة بسهولة ، من أين يمكن الحصول على قطع الغيار والخدمات؟

ويجب تجنب شراء السيارة إذا كانت قطع الغيار والخدمات غير متوافرة بسهولة.

ثامنا : يجب معرفة كيفية الفحص الخارجي للسيارة المستعملة وذلك من خلال ملاحظة كيفية وقوف السيارة المستعملة وتأكد من أن السيارة متوقفة أفقياً تقريباً إذا لم تكن كذلك، فقد تكون نوابض التعليق مكسورة أو ربما تكون السيارة قد تعرضت لأضرار نتيجة حادث مروري.

تاسعا : يجب فحص إطارات السيارة الأربع من ناحية تساوي تآكل أخاديد الإطارات التي هي من ذات الصنع والموديل، عليك أن تشك إذا كانت الإطارات الأمامية من علامة تجارية مختلفة عن علامة الإطارات الخلفية إذ يعمد بعض مالكي السيارات إلى وضع زوج جديد من الإطارات الأمامية لإخفاء تآكل الإطارات غير المستوي نتيجة مشكلات في منظومات التوجيه والتعليق.

عاشرا : يجب النظر الي أسفل السيارة بحثاً عن تسرب للزيت من المحرك أو علبة السرعة أو التروس التفاضلية ومخمدات الصدمة.

واخيرا : يجب فحص لون ماء التبريد (يجب أن يكون أخضر أو أحمر أو مواد طافية أو فيه زيت)، وتأكد من أن مستوى سائل الكبح وسائل منظومة التوجيه طبيعي، وبالنسبة للسيارة ذات علبة السرعة الأوتوماتيكية تأكد من أن مستوى السائل صحيح وأن السائل لا تصدر منه رائحة احتراق ، وعند بدء تشغيل المحرك، افحص كلا من دخان العادم، أصوات الضوضاء المختلفة، وتأكد من أن السيارة تشغل بسهولة ، كما يجب حافات المقاعد بحثاً عن أي تآكل وأن كرسي السائق غير مكسور، إذا لاحظت وجود تآكل ملحوظ لكن عداد السيارة يعطي قراءات منخفضة من الكيلومترات فقد تكون السيارة مستخدمة لأغراض تجارية أو إن عداد المسافة قد تم التلاعب به و التأكد من عمل جميع العدادات في لوحة تحكم السيارة .