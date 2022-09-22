تصدير كميات من المنتجات البترولية.. كل ما تريد معرفته عن مصفاة النصر للبترول ×6 معلومات

كتبت مروة الغول

انعكست عمليات التطوير الشامل لمصافى التكرير إيجابا على رفع الأداء الاقتصادي لمصافي التكرير وتخفيض تكلفة تكرير البرميل من الخام نتيجة ارتفاع كفاءة التشغيل للوحدات والحد من الفواقد والاستغلال الامثل للموارد، وأن مشروعات الاحلال والتجديد المستمرة داخل الوحدات الإنتاجية مكنتها من العمل بالطاقة القصوي في توفير المنتجات البترولية وفيما يلى أهم مؤشرات الأداء لشركة النصر للبترول خلال العام المالى 2021-2022 وكانت كالتالى:

1- تسهم فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية من خلال 14 وحدة إنتاجية بالمصفاة .

2- قامت بتصدير كميات من المنتجات البترولية بزيادة 22% عن العام السابق لتوفير النقد الاجنبى .

3- حققت الشركة نقلة نوعية في مشروعات التحول الرقمى بتنفيذ مركز عمليات أمن المعلومات كنقلة حديثة في تأمين المعلومات والشبكات وانشاء غرفة الطوارئ الموحدة لشركات المنطقة الجغرافية بالسويس .

4- كما تم الانتهاء بنجاح من تطبيق نظام تخطيط الأصول والموارد ERP بالشركة .

5- كما ساهمت الشركة بمبلغ 40 مليون جنيه في مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق صلاح نسيم الرئيسى بالسويس التزاماً منها بمسئوليتها المجتمعية تجاه اهالى محافظة السويس.

6- خطتها الاستثمارية خلال العام شملت ضخ 2ر2 مليار جنيه استثمارات جديدة في عدد من المشروعاتوالتي تشمل

أ- إنشاء مشروع لتقطير المتكثفات بطاقة 2ر1 مليون طن سنوياً .

ب- إلى جانب مشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة من خلال تطوير نظم الإطفاء والانذار المبكر.

ج- إنشاء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعى لتحقيق الاستدامة البيئية .