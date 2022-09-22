اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:12 م
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تخفيضات 30% بمعرض "أهلا مدارس" فى شمال سيناء

الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:11 م
تخفيضات 30% بمعرض "أهلا مدارس" فى شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم الاستعداد للعام الدراسى الجديد بمعرض أهلا مدارس وبتخفيضات بلغت 30%.

وأضاف أنه تم تكليف مدير عام التربية والتعليم، بمتابعة أعمال تجهيز المدارس خاصة بالمناطق العائدة وهناك لجان تقوم حاليا باختيار مديري ووكلاء المدارس مع إعطاء الشباب الفرصة لتولى المناصب القيادية لضخ دماء جديدة مع الاهتمام بالعملية التعليمية .

وتابع محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المحافظة تعملمع مركز تحديث الصناعة على تطوير مجالات جديدة وتحديث المنتجات السيناوية بمؤسسات المجتمع المدنى واستغلال الخامات المتوفرة بالمحافظة، لافتا إلى أنه يتم تلبية كافة احتياجات سيدات قرية الروضة لتصبح قرية نموذجية تتوفر فيها كل الخدمات مع الاهتمام بالتنمية المجتمعية فى كل المجالات.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه تم إعطاء المستفيدين من مشروع ابنى بيتك اربع فرص للمد تنتهي فى 20 /10.


معرض أهلا مدارس

شمال سيناء

العريش

العام الدراسى



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