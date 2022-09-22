براءة محفظ قرآن من تهمة التعدى على طفلة فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، ببراءة محفظ قرآن، وذلك بعد اتهامه بالتعدى على طفلة أثناء وجودها فى درس لتحفيظ القرآن الكريم بقرية كوم الديربى التابعة لمركز المنصورة فى محافظة الدقهلية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ‏خالد ‏السعدني والمستشار الدكتور خالد الزناتي والمستشار شعبان ابراهيم غالي، وسكرتارية كل من ‏سامح ‏ابراهيم الموفي، وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضى حينما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من أحد الأشخاص بقرية كوم الديربي التابعة للمركز يتهم أحد الأشخاص المقيمين بالقرية ويعمل إماما وخطيبا متطوعا ومحفظا للقرآن بالقرية بالتعدى على ابنته القاصر وتدعى "شمس" 12 عاما، ما أدى الى إصابتها بنزيف حاد ونقلها إلى المستشفى.

وقال الأب فى بلاغه إن المتهم يقوم بتحفيظ القرآن وأرسل ابنته لحفظ كتاب الله بمقابل شهرى قدره 150 جنيها، إلا أنه بعد أسبوعين من بدء الحفظ فوجئ بمعاناة ابنته من آلام حادة وعلم بقيام المحفظ بالتعدى عليها.

كلف مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، وتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط المتهم ويدعى"محمد.ا.م.ح" 34 عاما، حاصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر ويعمل إماما وخطيبا متطوعا ومحفظا للقرآن الكريم بالقرية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة والتي باشرت تحقيقاتها مع المتهم، وأحيل لمحكمة جنايات المنصورة، والتي أصدرت حكمها السابق ببراءته.