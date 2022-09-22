اليوم السابع
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بايدن وتراس يبحثان تصريحات بوتين حول أوكرانيا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:00 ص
بايدن وتراس يبحثان تصريحات بوتين حول أوكرانيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، تصريحات الرئيس الروسي الأخيرة، حول أوكرانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا للبيت الأبيض، الذي نقل تفاصيل الاجتماع بينهما، أكد بايدن وتراس التزامهما بمواصلة التنسيق بشأن التحديات العالمية بما في ذلك قضية دعم أوكرانيا.

وقالت تراس: "ندعم أوكرانيا ونمد يد العون للدول الديمقراطية لضمان الحرية والمستقبل المزدهر لشعوبنا".

وذكر البيت الأبيض، أنهما أكدا مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الصينية، وتأمين إمدادات الطاقة الى أوروبا، وكشف الطرفان عن اتفاق بينهما للاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية.

ووصف الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا بـ "العدوانية"، مضيفين، " أفعال بوتين تسلط الضوء على حاجة الحلفاء لمواصلة دعمهم لكييف".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية ستؤدي إلى تصعيد الوضع في أوكرانيا، مؤكدة أن بريطانيا إلى جانب دول الناتو سيواصلون دعمهم لكييف.

وصرح وزير الدفاع البريطاني بأن التعبئة الجزئية في روسيا اعتراف بفشل الحرب في أوكرانيا.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في أوكرانيا بريدجت برينك، إن التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكل "مؤشر ضعف" مضيفة أن "الاستفتاءات الزائفة والتعبئة هي مؤشرات ضعف وفشل روسي" مؤكدة أن بلادها ستستمر في "دعم أوكرانيا طالما اقتضت الضرورة".


جو بايدن

روسيا

اوكرانيا

ليز تراس

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بوتين



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