اوهمهم بقدرته على ضم ابنهم لنادى شهير.. حبس لص الهواتف المحمولة في الجيزة 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بسرقة هاتف، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة، باشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن في ضبط مرتكب واقعة سرقة هواتف محمولة من شخصان بالجيزة، وإعادة المسروقات وذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لضبط مرتكب واقعة سرقة هاتفى محمول من شخصين وذلك عقب تعرف الجانى على والد أحدهما من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإدعى أنه يعمل بوظيفة إدارية بأحد النوادى الرياضية وعرض عليه مساعدته لضم نجله لمدرسة كرة القدم بالنادى وقيامه بإصطحابه وأحد أصدقائه يرغب فى الإنضمام لذات النادى إلى أحد الأندية بمنطقة العباسية وقام بمغافلتهما والإستيلاء منهما على هواتفهما بدعوى عدم السماح لهما بالدخول بالهاتف وفر هارباً.

أسفرت الجهود باشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث عن تحديد وضبط المتهم وتبين أن ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامه عقب ذلك بالتصرف فى الهاتفين فى أحد الأسواق التجارية بالقاهرة.. وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط الهاتفين بحوزة شخصين فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.