انتهاء تنفيذ 98% بمحطة مياه الصوامعة و85% بمحطة الأحايوة بسوهاج.. صور

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز إخميم والتى تأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وبلغت نسبة التنفيذ 85% وتبلغ طاقتها التصميمية 90 لترا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57.7 مليون جنيه وتخدم 44 ألف نسمة بقريتى الاحايوة شرق والكولة بأخميم.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، إلى أن المشروع يضم مآخذ ومبنى المرشحات وخزان أرضى وعنبر الطلمبات المرشحة وعنبر الشبة والكلور ومعمل المحطة.

وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد رئيس وحدة مشروعات البنك الدولى، إلى أنه تم تفقد محطة مياه الشرب بالصوامعة شرق المطورة بمركز اخميم بتمويل من قرض البنك الدولى للتنمبة المحلية والتى بلغت نسبة تنفيذها 98% وتبلغ طاقتها التصميمية 8 آلاف متر مكعب لكل يوم بتكلفة 82 مليون جنيه على مساحة 3200 متر لتغذية 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها وتضم المحطة وحدة التنقية الرئيسية والخزان الأرضى وخزان الغسيل والروبة وعنبر طلمبات مياه الغسيل وعنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة وغرفة التشغيل والتحكم ومبنى الكلور والمبنى الإدارى والمعمل والموقع العام.