انتداب الطب الشرعى بعد العثور على جثة مسن داخل منزله بقنا

أمرت جهات التحقيق بقنا، اليوم الخميس، انتداب الطب الشرعي بعد العثور علي جثة مسن داخل منزله، بمنطقة الشيخ داود في مركز فرشوط شمال محافظة قنا، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور علي جثة مسن داخل منزله، بمنطقة داود التابعة لمركز فرشوط شمال قنا، وتبين العثور علي مسن 85 عاما.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعي بعد وجود آثار تعدى علي الجثة.
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