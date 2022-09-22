انتداب الطب الشرعى بعد العثور على جثة مسن داخل منزله بقنا

أمرت جهات التحقيق بقنا، اليوم الخميس، انتداب الطب الشرعي بعد العثور علي جثة مسن داخل منزله، بمنطقة الشيخ داود في مركز فرشوط شمال محافظة قنا، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.