اليوم.. انطلاق مهرجان رشيد للموسيقى والغناء بحضور وزراء الثقافة والسياحة

البحيرة - فريق المحافظات

تنطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء فى دورته الأولى، والذى يتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة، ومرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.

يشارك فى افتتاح المهرجان عدد من نجوم الغناء والموسيقي بمصر والوطن العربي، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وتقام فعاليات المهرجان على مدار 3 أيام فى الفترة من الخميس 22 حتى السبت 24 سبتمبر فى ميناء رشيد الجديد، وتضم 6 عروض متنوعة يحييها على التوالى كل من عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنان مصطفى قمر وفرقته، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، والفنانة نسمة محجوب وفرقتها وكورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، الفنان هشام عباس وفرقته.

ويشهد العيد القومي لمحافظة البحيرة هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والخطوات غير المسبوقة كما يعد إقامة مهرجان الموسيقى بمدينة رشيد بمثابة رسالة للعالم للتعريف بهذه المدينة السياحية العريقة.