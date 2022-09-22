وكشفت الشرطة - حسبما نقلت هبيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس، عن معلومات تفصيلية بشأن القيود حيث إنه سيتم إغلاق أجزاء كبيرة من الطرق السريعة وبعض الطرق الأخرى وسط المدينة لمدة تسع ساعات، حيث إنه من المتوقع حضور آلاف المشيعيين - من بينهم شخصيات أجنبية بارزة - للجنازة التى ستقام فى قاعة "نيبون بودوكان" للمناسبات الرسمية.

كما أنه سيتم فرض قيود على الحركة المرورية مؤقتًا على بعض الطرق السريعة والشوارع قبل الجنازة وبعدها بيوم لنقل الشخصيات الأجنبية البارزة بين وسط طوكيو والمطارات.