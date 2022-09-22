النيران تلتهم 6 رؤوس ماشية و700 كتكوت بمزرعة دواجن فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشب حريق هائل، بمزرعة دواجن ومواشي، بقرية النوايجة التابعة لمركز دسوق بكر الشيخ، ونتج عن ذلك الحريق نفوق مواشي، ودواجن.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، إخطارا من العميد محمد كمال، مأمور مركز شرطة دسوق، بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق في مزرعة مواشي، ودواجن، ملك «ع.أ.ع.»، بناحية قرية النوايجة التابعة لمركز دسوق.

انتقل اللواء عصام النجار، مساعد مدير أمن كفر الشيخ لفرقة دسوق، رفقة السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، والعميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والعميد محمد كمال، مأمور مركز شرطة دسوق، والمقدم فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة محل البلاغ بقرية النوايجة.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق، وتمكنت من إخماد الحريق بمساعدة أهالي قرية النوايجة، وتبين من خلال المعاينة التهام النيران جميع محتويات المزرعة.

وبالفحص، تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران في جميع محتويات المزرعة، وأسفر الحريق عن نفوق 6 مواشي، وحوالي 700 كتكوت، وحمار.

تحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.