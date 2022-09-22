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"القومى للمرأة" يواصل تنظيم جلسات الدوار داخل 7 قرى لـ"حياة كريمة" بأسوان

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:45 ص
"القومى للمرأة" يواصل تنظيم جلسات الدوار داخل 7 قرى لـ"حياة كريمة" بأسوان جلسات الدوار
أسوان – عبد الله صلاح

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تحت رعاية أشرف عطية محافظ أسوان، تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

صرحت بذلك هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، مؤكدة بأنه بمشاركة علماء الأوقاف وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 25 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1215 سيدة ورجل من أهالى قرى الأشراف والمحاميد والصعايدة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قريتى حجازة والعتمور قبلى بمركز كوم أمبو ، بجانب قريتى أدندان وبلانة بمركز نصر النوبة.

وأوضحت هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب موضوعات ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الراهنة ، لافتة بأن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى دعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة بكافة قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

 

جلسات الدوار (1)
جلسات الدوار (1)

 

جلسات الدوار (2)
جلسات الدوار (2)

 

جلسات الدوار (3)
جلسات الدوار (3)

 

جلسات الدوار (4)
جلسات الدوار (4)

 

جلسات الدوار (5)
جلسات الدوار (5)

 


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