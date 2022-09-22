الفريق أسامة ربيع يبحث شكاوى المزارعين وسكان جبل مريم

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمكتبه، المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، لبحث عدد من الملفات الحيوية والطارئة والتي تهم عددا كبيرا من المواطنين.

خلال الاجتماع، ناقش المهندس أحمد عثمان، ملف تركيب العدادات الكودية بمرفق مياه هيئة قناة السويس، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مستجدات شكاوي المزارعين بجبل مريم بمركز الإسماعيلية، من رفع قيمة حق انتفاع أراضيهم الزراعية التي تمتلكها هيئة قناة السويس من 550 جنيها للفدان إلى 10000 جنيه دفعة واحدة واحدة و20000 جنيه تأمين.

وأشار "عثمان" إلى أن سكان جبل مريم من المزارعين من قاموا باستصلاحها وزراعتها من أكثر من 100 عام ولا يوجد لديهم أي مصدر دخل آخر سوي زراعة أراضيهم.

كما كشف عضو مجلس النواب خلال لقاءه برئيس هيئة قناة السويس، أن المزارعين يعانون من عدة مشكلات تواجه أراضيهم منها التغيرات المناخية والعفن الهبابي، والحشرات القشرية، والكثير من الفيروسات التي أصابت زراعاتهم.

أضاف المهندس عثمان، أنه رغم تلك الظروف لم يتأخر المزراعون عن سداد قيمة حق الانتفاع لهيئة قناة السويس حتي عام 2021.

من جانبه وعد الفريق أسامة ربيع بدراسة كافة المشكلات التي تواجه المزارعين، مشيرا إلى دور هيئة قناة السويس المجتمعي في النهوض بمختلف القطاعات الحيوية التي تخدم أهالي منطقة القناة وسيناء، وترفع شأن الوطن عاليا.

وكان النائب أحمد عثمان إلتقي في وقت سابق بعدد من مزارعين جبل مريم واستمع إلى شكواهم ووعد ببحثها مع رئيس هيئة قناة السويس.