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الصحة تكشف حزمة خدماتها للجمهور بالمعامل المركزية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:30 م
الصحة تكشف حزمة خدماتها للجمهور بالمعامل المركزية.. اعرف التفاصيل إنفوجراف وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها للجمهور مؤكدة أنها تقوم بعمل التحاليل الروتينية وكذلك التحاليل الخاصة بالأغذية والمياه.

وقالت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان: نقدم الخدمات التى يطلبها حديثى الميلاد مثل تحليل الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائى ومؤخرا تم إضافة 19 تحليلا يتعلق بتقليل حالات الإعاقة عند الأطفال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه متوفر في المعامل المركزية كافة التحاليل الخاصة بالقيروسات كما يوجد معامل لتحاليل الوبائيات لحالات التسمم فضلا عن التراخيص الخاصة بالمعامل الخاصة.

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن المعامل المركزية تحتوى علي عدد من الأقسام مثل قسم الفيروسات ومعامل الوبائيات لحالات التسمم وقسم التراخيص المعنى بتراخيص المعامل بعد استيفاء الاشتراطات.

خدمات الصحة
خدمات الصحة

 


الصحة

المعامل المركزية

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