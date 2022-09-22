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"الزراعة" بعد نفي شائعة رفع أسعار الأسمدة: نتابع الملف لأهميته بالنسبة للفلاح والدولة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:32 م
"الزراعة" بعد نفي شائعة رفع أسعار الأسمدة: نتابع الملف لأهميته بالنسبة للفلاح والدولة أرشيفية- الزراعة
كتب: أحمد قنديل

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علق الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الزراعي، على شائعة رفع أسعار الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة المحلية، نافيًا تلك المعلومات تفيد بإلغاء حصة الأسمدة المدعمة ورفع الأسعار.

وقال القرش خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة المصرية الأولى، لا حديث خلال الفترة الحالية حول أسعار السماد، مشيرًا إلى إن هناك التزام من جانب الشركات الموردة للسماد، بالإضافة إلى التجهيز حاليًا لموسم الشتاء الذي يشهد إقبالًا كبيرًا.

وأضاف، التوريدات تتم بشكل دوري وهناك لجنة للمتابعة، مؤكدً حرص الوزارة على متابعة ملف السماد بشكل كامل من جانب وزير الزراعة، لما يمثله من أهمية قصوى للفلاح المصري وأولوية للدولة.

 


الأسمدة

الزراعة

الاسمدة الزراعية

خليك واعي



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