جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيد، الأربعاء بقصر قرطاج، لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، حيث تم النظر في سير المرفق العمومي للعدالة وخاصة الحركة المتعلقة بالقضاة.

وأثنى الرئيس التونسي على دور القضاة الشرفاء الذين واجهوا ويواجهون العديد من الضغوط لكنهم ثابتون وصامدون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون والشعور المفعم بالمسؤولية.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد وقع الأمر المتعلّق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء.