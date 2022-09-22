اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:24 م
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الداخلية: نقل 13 نزيلا بالقرب من محال إقامتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل

الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:06 م
الداخلية: نقل 13 نزيلا بالقرب من محال إقامتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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استجاب قطاع الحماية المجتمعية لـ (13) من الالتماسات المقدمة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وذويهم لنقلهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل بالقرب من محل إقامتهم للتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى يتمكن ذويهم من زيارتهم، وكذا نقل عدد من النزلاء لمراكز الإصلاح والتأهيل المودع بها ذويهم "أشقاء وأبناء"، تحقيقاً لأكبر قدر من الاستقرار النفسى لهم.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة اندماجهم فى المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.

الداخلية

الإصلاح والتاهيل

الامن الانساني



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