الخارجية: صيغة ميونخ تشيد بدور مصر الهام فى وقف التصعيد الأخير بقطاع غزة

كتب: أحمد جمعة

شارك وزير الخارجية سامح شكري الأربعاء، في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام المنعقد على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، كما حضر الاجتماع كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن وزير الخارجية أكد على أهمية عقد اجتماع صيغة ميونخ في هذا التوقيت بهدف إعادة تسليط الضوء على عملية السلام في ضوء ما تشهده من جمود حالي، وأخذاً في الاعتبار التطورات السياسية الدولية الحالية التي شتتت الانتباه عنها.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع صدر عنه بيان مشترك تضمن التأكيد على ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين واستئناف المفاوضات المباشرة والجادة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن، بجانب الحفاظ على الوضع الحالي للأماكن المقدسة في مدينة القدس، فضلاً عن الإشادة بالدور المصري الهام في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة.