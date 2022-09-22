الأسماك المدخنة قد تسبب التسمم الغذائي لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

فاطمة ياسر

أوضح التقرير المنشور عبر جريدة “ ديلي ميل” البريطانية، أن هناك بعض الخبراء حذروا من أن كبار السن والحوامل عليهم تجنب الأسماك المدخنة لأنها تزيد من الإصابة بالتسمم الغذائي بالليستيريا.

وأشار التقرير، أنه يمكن للأسماك المدخنة كالسلمون المدخن، أن تحتوي علي بكتيريا مضرة تعرضك للتسمم الغذائي التي يطلق عليها الليستريا، وهي لا تظهر أي أعراض غير الأوجاع، وألم في الجسم، والإسهال.

وأكد التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعي هم الأكثر عرضة للإصابة ببكتريا الليستريا، التي قد تعرضك الشخص لمشاكل خطيرة ومهددة للحياة كالتهاب السحايا، وقد تعرض الحامل للاجهاض.

وقالت وكالة معايير الغذاء (FSA) إنه تم تسجيل 14 حالة إصابة بداء الليستريا منذ عام 2020، وعند دراسة هذه الحالات أوضحوا أنهم تناول الأسماك المدخنة، ولذا حذرت الوكالة كبار السن والحوامل ومرضي السرطان، والذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، من تناول هذه أنواع الأسماك.

وحول ذلك، قالت الدكتورة كارولين هاندفورد، القائم بأعمال رئيس قسم الحوادث في FSA: "، أنه في حين أن ليس هناك ما يدعي من الخوف بسبب بكتيريا الليستيريا، ولكن يجب تجنب الأشخاص المعرضون للإصابة بها، كالحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وحث التقرير، علي إمكانية تقليل خطر تناول الأسماك الدخنة عن طريق الحفاظ على برودتها، وطهيها حتى يتم تسخينها مباشرة