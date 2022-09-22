اعتماد حركة رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية.. تجديد ندب 26 قاضيا

كتب إبراهيم قاسم

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض، بجلسة المنعقدة أمس الأربعاء، على الحركة القضائية لندب وتجديد ندب رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية وذلك خلال العام القضائي الجديد 2023.

وتضمنت الحركة القضائية أنه بالإشارة الى مذكرة الإدارة العامة للتفتيش القضائى بشأن ندب وتجديد ندب القضاة الرؤساء محاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية والاقتصادية للعام القضائى الجديد 2022/2023 وذلك لمدة عام في 12 سبتمبر 2013.

أولا: بالنسبة لتجديد ندب القضاة لرئاسة محاكم ابتدائية واقتصادية ذاتها التي يترأسونها وهم:

1-صادق عبد السلام إبراهيم بلال رئاسة محكمة الإسكندرية الاقتصادية

2-صلاح الدين أحمد محمد إبراهيم رزق رئاسة محكمة القاهرة الاقتصادية

3-محمود السيد سليمان عبد الله رئاسة محكمة بني سويف وأسيوط وقنا الاقتصادية

4-حسناء شعبان عبد الله رئاسة محكمة طنطا الاقتصادية

5-حسام محمد فاروق توفيق رئاسة محكمة الإسماعيلية الاقتصادية

6-إيهاب محمد عبد الفتاح أبو بكر رئاسة محكمة أسوان الابتدائية

7-عبد الله أحمد أحمد محمد الخولى رئاسة محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية

8-نادي عبد الحفيظ مصطفى بعد العظيم رئاسة محكمة شمال أسيوط الابتدائية

9-عمر محمد أحمد سويدان رئاسة محكمة المنيا الابتدائية

10-حامد ناصف عيساوي داود رئاسة محكمة كفر الشيخ الابتدائية

11-محمد محمد سعد قمرة رئاسة محكمة دمياط الابتدائية

12-محمد محمد محمود شمردل الحنفي رئاسة محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

13-هشام السيد عبد المجيد المرسي رئاسة محكمة بورسعيد الابتدائية

14-عبد الناصر تايب محمد أبو العلا رئاسة محكمة سوهاج الابتدائية

15-أحمد أبو عمرة حسن إمبابي رئاسة محكمة الاسماعيلية الابتدائية

16-عماد الدين عبد الحميد عبد السميع السيد رئاسة محكمة شرق طنطا الابتدائية

17-على أحمد أبو بكر علي رئاسة محكمة البحر الأحمر الابتدائية

18-محمد يسن محمد يحي رئاسة محكمة شمال الجيزة الابتدائية

19-محسن دردير على عمر رئاسة محكمة شمال القاهرة الابتدائية

20-ياسر محمود حسين عطيه صالح رئاسة محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية

21-عمر محمد محمد أحد سلامة رئاسة محكمة حلوان الابتدائية

22-مينا مدحت محروس لوقا رئاسة محكمة جنوب دمنهور الابتدائية

23-محمد منير محمد عبد الفهيم رئاسة محكمة شمال سيناء الابتدائية

24-إبراهيم احمد إبراهيم أبو زهرة رئاسة محكمة شبين الكوم الابتدائية

25-رمضان محمد عبد الله أحمد رئاسة محكمة جنوب أسيوط الابتدائية

26-عبد الرحيم أحمد عبد المالك حامد رئاسة محكمة الأقصر الابتدائية

ثانيا: بالنسبة لتجديد ندب القضاة لرئاسة محاكم ابتدائية واقتصادية أخرى بخلاف يترأسونها حاليا وهم:

1- أحمد محمد طلبة محمد غنيم من رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

2- شريف محمد عبده العقبى من رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية إلى رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

3- محمد أمين محمد المشد من رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية إلى رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية

4- حسن محمود محمد سيد من رئيس محكمة شمال الزقازيق الابتدائية إلى رئيس محكمة بني سويف الابتدائية

5- تامر توفيق عبد الفضيل الخطيب من رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية إلى رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية

ثالثا: بالنسبة لندب القضاة لرئاسة محاكم ابتدائية واقتصادية لأول مرة:

1- عماد عبد الصمد عمر قايد رئاسة محكمة قنا الابتدائية

2- خالد أحمد أبو زيد علي رئاسة محكمة دمنهور الابتدائية

3- عبد الله محمد عبده عبد العزيز رئاسة محكمة جنوب سيناء الابتدائية

4- حسام عبد العزيز السيد الغاياتي رئاسة محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

5- مؤمن السيد سالمان حسين رئاسة محكمة طنطا الابتدائية

6- هشام أحمد محمد السنباطي رئاسة محكمة شمال بنها الابتدائية

7- دكتور طارق محمود صالح أبو زيد رئاسة محكمة السويس الابتدائية

8- على مختار على سعد رئاسة محكمة جنوب بنها الابتدائية

9- دكتور محمد رفعت محمد بيومي رئاسة محكمة المنصورة الاقتصادية

10- محمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ صالح رئاسة محكمة قنا الابتدائية

11- أيمن محمود محمد الحنفي محمود رئاسة محكمة قنا الابتدائية

12- دكتور ياسر إبراهيم خليل هندي رئاسة محكمة قنا الابتدائية

13- حسام الدين فتحى أمين عبد المجيد رئاسة محكمة قنا الابتدائية