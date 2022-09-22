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الخميس، 22 سبتمبر 2022 07:25 م
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إنشاء 4500 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 07:14 م
إنشاء 4500 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر جانب من اجتماع رئيس مدينة غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عقد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، اجتماعا تنسيقيا بين مديري المرافق ومدير الإسكان لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي 4500 وحدة سكنية بمدينة رأس غارب.

حضر الاجتماع التنسيقي مديري  المرافق بالمدينة ومندوب وزارة الإسكان ومدير الإسكان، وذلك لتحديد إحداثيات موقع إنشاء عدد 4500 وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.

كما حضر مسئول إدارة التخطيط بمديرية الإسكان وجهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر وهندسة تخطيط شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق والكباري وسنترال رأس غارب وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة طاقة غاز.


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