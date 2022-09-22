إغلاق المحلات في مواعيدها المقررة بالدقهلية ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء

الدقهلية- فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار متابعة جهود الاجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بمحافظة الدقهلية في متابعة غلق المحلات في مواعيدها المقررة ومتابعة تنفيذ اجراءات تخفيض وترشيد استخدام الكهرباء بإعتبارها قضية قومية.

ففي مركز ومدينة المطرية قال السيد محمد حمص رئيس المركز ، إنه تم متابعة الالتزام بغلق المحال العامه في تمام الساعه الحادية عشرة مساء بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة المطريه وقوات تأمين المركز مع نواب رئيس المركز والأشغالات وقد تم تحرير 15 محضر ومتنوع ومصادرة للعديد من الاشغالات المتحركه بشوارع وميادين مدينة المطرية.

وفي مركز ومدينة بني عبيد، قالت الدكتورة امال بركات رئيس المركز، إنه تم متابعة تنفيذ إجراءات تخفيض وترشيد استخدام الكهرباء بالمصالح الحكومية بنطاق المركز بالتنسيق مع هندسة الكهرباء للعمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تنفيذ برنامج عمل بالمرور علي جميع المصالح كما تم متابعة تنفيذ غلق المحلات طبقا للمواعيد المقرر فى هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عدة اجتماعات لوكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة تم خلالها استعراض ومناقشة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها وذلك بالمبانى الحكومية وجميع أجهزة المحافظة والتي تشمل "الديوان العام، والأحياء، ومديريات الخدمات" واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف بكافة الوحدات الحكومية والمصالح اضافة لمتابع الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها المقررة.

وكان "مختار" قد أكد علي الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء بصورة عامة، وضرورة المتابعة المستمرة من قبل جميع المسئولين في جميع المواقع الحكومية لتنفيذ خطة الترشيد باعتبار هذا الامر قضية قومية مشيرا انه يتابع بنفسه وبصفة مستمرة تنفيذ هذه الاجراءات في جميع المواقع الحكومية وتنفيذ غلق المحلات في مواعيدها المقررة.