إعادة الحركة المرورية بالدائرى الإقليمى ببنها بعد انقلاب سيارة محملة بالسولار

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها، بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالسولار بمنطقة كفر الجزار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد شهد الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة بنها، انقلاب سيارة محملة بالسولار عند منطقة كفر الجزار التابعة للقليوبية ما تسبب في توقف الحركة المرورية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجار الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها ورجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالسولار بالطريق الإقليمي بالقرب من مدينة بنها، وتحديدا عند منطقة كفر الجزار، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وجرى الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.