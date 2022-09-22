اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إعادة الحركة المرورية بالدائرى الإقليمى ببنها بعد انقلاب سيارة محملة بالسولار

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:44 م
إعادة الحركة المرورية بالدائرى الإقليمى ببنها بعد انقلاب سيارة محملة بالسولار انقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية علي الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها، بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالسولار بمنطقة كفر الجزار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان قد شهد الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة بنها، انقلاب سيارة محملة بالسولار عند منطقة كفر الجزار التابعة للقليوبية ما تسبب في توقف الحركة المرورية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجار الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها ورجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالسولار بالطريق الإقليمي بالقرب من مدينة بنها، وتحديدا عند منطقة كفر الجزار، دون خسائر بشرية أو إصابات.

 

وجرى الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

 

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

أمن القليوبية

مرور القليوبية

مديرية أمن القليوبية

الطريق الدائري الإقليمي

منطقة كفر الجزار

مركز بنها

سيارة نقل

سولار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة