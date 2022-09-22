إصابة سيدة بكسور فى حادث تصادم أثناء عبورها الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيبت ربة منزل وطفلها بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم ، إثر إصطدامها بسيارة أثناء عبورها الطريق بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي مما أسفر عن إصابة كلا من" ا .ب ج "43 سنة ربة منزل وطفلها" م.و.ر" 3 سنوات بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم.