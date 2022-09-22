اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:18 م
أكرم القصاص
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إصابة سيدة بكسور فى حادث تصادم أثناء عبورها الطريق الصحراوى بالبحيرة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:22 ص
إصابة سيدة بكسور فى حادث تصادم أثناء عبورها الطريق الصحراوى بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيبت ربة منزل وطفلها بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم ، إثر إصطدامها بسيارة أثناء عبورها الطريق بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي  مما أسفر عن إصابة كلا من" ا .ب ج "43 سنة ربة منزل وطفلها" م.و.ر" 3 سنوات بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم. 
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون  لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 

 


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