اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:14 م
أكرم القصاص
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إزالة أكثر من 275 حالة تعد ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات ببنى سويف

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:14 م
إزالة أكثر من 275 حالة تعد ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات ببنى سويف حملة لإزالة التعديات
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل في  حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الــ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، أنه تم أمس إزالة 21 حالة تعد" 5 حالات تعد بالبناء على مساحة 117 متراً أرض ولاية الري+ 16 حالة على 14 قيراط أرض زراعية"، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 276 حالة إزالة ، موزعة بواقع "140تعد بالبناء على بمساحة 18 ألف و176 متراً  أملاك دولة  +136 حالة تعد على 5 أفدنة و15 قيراط أرض زراعية"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية وحتى صباح اليوم.

كما نوه المحافظ عن توجبهاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة ، وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى ،خلال أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة، فيم يتم حالياً العمل في المرحلة الثانية والتي تجرى في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري ، لتختتم  بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها خلال أكتوبر المقبل.


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