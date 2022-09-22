اليوم السابع
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أمين عام اتحاد المدارس الإسلامية بتايلاند: علماء الأزهر أناروا الدنيا بعلمهم

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:39 م
أمين عام اتحاد المدارس الإسلامية بتايلاند: علماء الأزهر أناروا الدنيا بعلمهم جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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التقى الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور محمد رضوان ليح نوه، أمين عام اتحاد المدارس الإسلامية الأهلية بجنوب تايلاند، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجال الدعوى والتعليمى.
 
فى بداية اللقاء رحب الدكتور الضوينى بالوفد التايلاندى، موضحًا أن الأزهر يولى اهتماما كبيرا بالطلاب الوافدين، ويحرص دائمًا على إمدادهم بكل العلوم الدينية والشرعية والعربية والثقافية، فى مختلف التخصصات التى تخدم القضايا المعاصرة والمستجدة فى مجتمعاتهم، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم كل الجهود الممكنة التى تخدم رسالة الإسلام، وذلك من خلال تخصيص دورات تدريبية لتعليم طلاب تايلاند اللغة العربية، فضلًا عن تدريب أئمة تايلاند بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، من خلال دورات متخصصة فى كل المجالات والعلوم الشرعية والتطبيقية، لتوعية الشباب ضد موجات التطرف، حتى لا يقعون فريسة فى أيدى المتطرفين الذين يغرسون فيهم الأفكار الهدامة.
 
من جانبه أعرب أمين عام اتحاد المدارس الإسلامية بجنوب تايلاند، عن تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لحرصه على التواصل الدائم مع الطلاب الوافدين للوقوف على احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من المنهج الأزهرى الوسطى، وإعداد البرامج المناسبة لتدريب أئمة تايلاند، متمنيًا تضافر الجهود العلمية والدعوية مع تلك المؤسسة العريقة التى أنارت الدنيا بفضل علمائها وشيوخها وفكرهم المستنير الذى يخدم البشرية والإنسانية جمعاء.

وكيل الازهر

الازهر الشريف

تايلاند

جنوب تايلاند



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