أمن القاهرة يكشف ملابسات اختلاق واقعة سرقة مخزن بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، ملابسات إختلاق واقعة سرقة مخزن تابع لإحدى الشركات في مدينة نصر، وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بشأن واقعة سرقة من داخل مخزن إحدى شركات أجهزة التكييف كائنة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع (أمين مخزن الشركة محل البلاغ - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وقرر بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل بالترجل منها والدخول للمخزن وتهديده بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء وتقييده والاستيلاء على (42 جهاز تكييف) ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة إدعاءات المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله ، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة كأمين مخزن ، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة أجهزة التكييف الموجودة بداخله وإستيلائه على المسروقات المشار إليها على فترات والتصرف فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (صاحب شركة لأجهزة التكييف - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، وعقب علمه بوجود جرد على المخزن عمله قام بإختلاق الواقعة خشية مساءلته قانوناً.. و تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة ملكه ، كما عُثر بداخلها على ( 15 جهاز تكييف من المُستولى عليهم).

بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، بأقوال المتهم أيدها ، كما تم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى – فيزا كارت لأحد البنوك مودع بها مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة) بمسكنه وباستدعاء مالك الشركة محل البلاغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.