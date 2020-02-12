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الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:06 ص
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الفلات فوت أو القدم المسطحة كل ما تريد معرفته عنها

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:00 ص
الفلات فوت أو القدم المسطحة كل ما تريد معرفته عنها الفلات فوت - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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يعتبر الشكل القوسى في قدمك يدعمك عندما تقف أو تمشي، ويُعرف غياب القوس باسم "الرجل المسطحة" أو الفلات فوت، ويولد جميع الأطفال بأقدام مسطحة، وبعد سن الثالثة يبدأ الأطفال في تطوير القوس، ومع ذلك نادراً ما يمكن تحديد الرجل المسطح الصلب عند الولادة ويمكن علاجه في وقت مبكر، وفقاً للموقع الطبي الأمريكي "كليفلاند كلينيك".

ما الذي يسبب الفلات فوت؟

سبب الفلات فوت المرن هو الأربطة التراخية في القدم، مما يؤدي إلى قوس مسطح، والشرط هو الوراثة، ويمكن رؤيته بين الأشخاص المصابين بمتلازمة داون.

وسبب القدم المسطحة الصلبة هو نمو غير طبيعي للقدم، إما بسبب الوراثة أو حالة أخرى، مثل الشلل الدماغي، ويمكن أيضًا أن يكون سبب ظهور القدم المسطحة للبالغين هو كسر أو خلع في العظام، أو في وتر تمزق أو تمدد، أو التهاب مفاصل.

ويمكن أن تتطور القدم المسطحة الصلبة بين البالغين من العمر 40 عامًا أو أكبر والذين يعانون من زيادة الوزن، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتذكر الشخص البالغ الإصابة، ولكن في كثير من الأحيان يكون الرجل المسطح تطوراً تدريجياً.

عادة لا يكون الفلات فوت مؤلمًا، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يعانون من الألم بعد ممارسة الرياضة، والقدم المسطحة الصلبة يمكن أن تسبب آلام القدم أثناء الأنشطة اليومية.

 

راجع طبيبك إذا:

قد تتعب قدمك بسهولة أو تصبح مؤلمة بعد الوقوف.

من الصعب تحريك كعبك أو الوقوف على أصابع قدميك.

قدميك تؤلمك أثناء ممارسة الرياضة.

لديك التهاب المفاصل الروماتويدي، أو أي أمراض جهازية أخرى التي تسهم في مشكلة قدمك.

 

كيف يتم علاج الفلات فوت؟

يتفوق الأطفال عادة على الفلات فوت مع تطور أربطة القدم لديهم.

إذا كان الفلات فوت مزعجا ففكر في خيارات العلاج التالية:

شراء أحذية أفضل مناسبة.

استخدم إدراج الحذاء، مثل دعامات القوس، ويمكن الحصول على هذه الأدوية بدون وصفة طبية، أو قد تحتاج إلى إدراجات مخصصة حسب وصفة طبية من طبيبك.

وتناول أدوية مضادة للالتهابات لتخفيف الألم.

راحة القدم وتطبيق الثلج على المنطقة المؤلمة.

اتبع نظام العلاج الطبيعي الموصوف من قبل طبيبك.

عملية جراحية إذا فشلت العلاجات المحافظة.


فلات فوت

اعراض الفلات فوت

اسباب الفلات فوت

علاج الفلات فوت

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