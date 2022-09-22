اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:36 ص
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أسعار الخضار فى مصر تواصل الاستقرار بسبب المعروض الكبير

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:00 ص
أسعار الخضار فى مصر تواصل الاستقرار بسبب المعروض الكبير صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضروات في مصر استقرار أسعار أغلب الأصناف في الأسواق لتسجل الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه وبلغ سعر البطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه بارتفاع 50 قرشا، والبصل لا يزال قرب 1.5 إلى 2.5 جنيه في سوق الجملة، والكوسة تحركت إلى 4.5 و 7.5 جنيهات بحسب الجودة، مع استمرار توافر معروض ضخم في الأسواق
 
وقالت شعبى الخضار إن زيادة معروض الأصناف وراء الاستقرار وأن الجزر بدون عروش يسجل 2.5 إلى 5 جنيهات والفاصوليا 10 إلى 20 جنيها بتراجع 4 جنيهات، والباذنجان 1,5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومى 1.25 إلى 2.25 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات.
 
وأشارت إلى أن سعر الفلفل الرومى البلدى 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومى الصوب 2 إلى 4 جنيهات، والفلفل الحامي 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات الكيلو، والملوخية 2.5 إلي 3.5 جنيه للكيلو والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات.
 
وبلغ سعر الخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات، والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

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