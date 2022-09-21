اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:00 ص
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تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:00 ص
تعرف على أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الأربعاء خضراوات
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة الخضراوات والفاكهة فى الغرفة التجارية، استقرار أسعار أغلب الأصناف في الأسواق لتسجل الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه وبلغ سعر البطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه بارتفاع 50 قرشا، والبصل لا يزال قرب 1.5 إلى 2.5 جنيه في سوق الجملة، والكوسة تحركت إلى 4.5 و 7.5 جنيهات بحسب الجودة، مع استمرار توافر معروض ضخم في الأسواق.
 
 
 
وأضافت  أن الجزر بدون عروش يسجل 2.5 إلى 5 جنيهات والفاصوليا 10 إلى 20 جنيها بتراجع 4 جنيهات، والباذنجان 1,5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومى 1.25 إلى 2.25 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات.
 
 
 
وأشارت إلى أن سعر الفلفل الرومى البلدى 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومى الصوب 2 إلى 4 جنيهات، والفلفل الحامي 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات الكيلو، والملوخية 2.5 إلي 3.5 جنيه للكيلو والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات.
 
 
 
وبلغ سعر الخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات، والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

اسعار الخضراوات

خضراوات

سعر الخضار اليوم



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