اليوم السابع
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وفد من وزارة الرى يزور هيئة الأرصاد الجوية للاستعداد لـ COP27

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:26 ص
وفد من وزارة الرى يزور هيئة الأرصاد الجوية للاستعداد لـ COP27 جانب من اللقاء
كتبت أسماء نصار

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زار وفد من وزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط وممثلين عن قطاع شئون الرصد والاتصالات ومركزالتدريب الإقليمي هيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تم عقد لقاء مع اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة لمناقشة آلية التنسيق لربط  أنشطة مبادرة المياه المنتظر إطلاقها علي هامش فاعليات مؤتمر المناخ مع مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والخاصة بأنظمة الإنذار المبكر من خلال استضافة مصر لمركز المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

 كما تم عقد إجتماع تنسيقي علي المستوي الفني والتقني مع كبار المختصين، تلي ذلك زيارة تفقديه لعدد من الأقسام الفنية بالهيئة حيث تم استعراض آلية  تنسيق الجهود الوطنية ووضع خطة عمل متكاملة  الأنشطة المطلوبة لتفعيل محاور عمل مبادرة الرئاسة المصرية المقرر طرحها بالدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ  "COP27"المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية فلديها مركز للتنبؤ بالأمطار تم انشاؤه عام 1992 بهدف تقدير كميات المياه القادمة من أعالي النيلباستخدام أحدث التقنيات للتعامل مع صور اﻻقمار الصناعيه التي يتم تحديثها يوميا مع استخدام النماذج الرياضية  المتخصصة  لقياس  توقيتات ومعدلات سقوط اﻻمطار بحوض  النيل  ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من من أعالي النيل لإدارة المنظومة المائية علي الوجه الأمثل ومساعدة مساعدة متخذي القرار عند تشغيل السد العالى والخزانات الكبري علي طول مجري النيل  وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد والاحتياجات المائية للبلاد.

 

زيارة الوفد
زيارة الوفد

 

تفقد الاستعدادات
تفقد الاستعدادات

 


وزارة الرى

هيئة الأرصاد الجوية

المياه

cop27



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